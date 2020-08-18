MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında? Eray Aksungur ile ilgili bilgiler

Eray Aksungur, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. Yorumları ve ortaya çıkardığı yemekler ile dikkat çeken yarışmacı 23 yaşında. Final turunu başarı ile tamamlayan ve ilk 16 yarışmacı arasına giren Aksungur, daha önce farklı bir yemek yarışmasına daha katılmış.

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Eray Aksungur, Bolulu. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başlamış.

Final turunu başarı ile tamamlayan ve ilk 16 yarışmacı arasına giren Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.