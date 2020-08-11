MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında? MasterChef Eray ile ilgili bilgiler
GeriTelevizyon MasterChef Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında? MasterChef Eray ile ilgili bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 11.08.2020 - 17:20,Son Güncelleme:

MasterChef Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında? MasterChef Eray ile ilgili bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında? MasterChef Eray ile ilgili bilgiler
Abone Olgoogle-news

Eray Aksungur, MasterChef 2020 final turunda yarışan isimler arasında bulunuyor. İlk 16 seçmelerinde ikinci grupta yarışan Eray, yapılan birinci yarışmada ikinci oldu. Peki MasterChef Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında soruları merak ediliyor. Yarışmada ilk 16 yarışmacı için seçmeler devam ediyor. Birinci grup içerisinde ilk 8 yarışmacı belirlendi. Şimdi sıra diğer 8 ismin seçilmesinde. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. İşte Eray Aksungur ile ilgili bilgiler..

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Eray Aksungur, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle