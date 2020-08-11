MasterChef Eray Aksungur kimdir, kaç yaşında? MasterChef Eray ile ilgili bilgiler

MasterChef Eray kimdir, kaç yaşında soruları merak ediliyor. Yarışmada ilk 16 yarışmacı için seçmeler devam ediyor. Birinci grup içerisinde ilk 8 yarışmacı belirlendi. Şimdi sıra diğer 8 ismin seçilmesinde. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. İşte Eray Aksungur ile ilgili bilgiler..

MASTERCHEF ERAY KİMDİR?

Eray Aksungur, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alıyor. 23 yaşındaki yarışmacı, Mengen Meslek Yüksekokulu Aşçışılık Bölümü'nü bitirmiş. Aksungur, İstanbul ve Bodrum'da çeşitli otellerde aşçılık yapmış, son olarak Bolu'daki bir otelde çalışmaya başladı.

Final turunun ilk yarışında son ikiye kalan Aksungur, Show TV'de yayınlanan ve Danilo Zanna'nın da jüri olduğu Lezzet Akademisi yarışmasına da katılmış.