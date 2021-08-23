MasterChef Emre kimdir, nereli, kaç yaşında? Emre Büber’den oğlu hakkında duygusal sözler

MasterChef Emre ile ilgili bilgiler izleyiciler tarafından araştırılıyor. Ana kadroya 15. yarışmacı olarak dahil olan Emre Büber yarışmaya Avusturya’dan katılıyor.

MASTERCHEF EMRE KİMDİR?

Yaptığı tabaklar ile dikkat çeken Emre Büber yarışmaya Avusturya’dan katılıyor. Aslen Konyalı olan Büber, 26 yaşında. MasterChef Emre alaylı aşçı olarak çalıştığını ve yaklaşık 4 yıldır bu meslekte olduğunu belirtti.

EMRE’DEN OĞLU HAKKINDA DUYGUSAL SÖZLER

Ana kadroya dahil olduğu zaman yaptığı açıklamada, ‘Şefim daha önce açık açık belirtmedim. Buraya ilk başta oğlum için geldim, ona örnek olabilmek için. İyi ki de ilk gün yukarıya çıkmamışım. Hiçbir şeyden yılma veya vazgeçme olmadığını ve her zaman başarıya bir gün gidebileceğini göstermiş oldum. En son gün çıktığım için çok mutluyum. Azmimi görmüştür, ilerde o da başarıya ulaşır inşallah. Onu her şeyden çok seviyorum. İsmi Bünyamin Cafer.’ dedi.

En lezzetli yemek tarifleri burada