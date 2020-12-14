MasterChef Emir’in arkadaşı Ege kimdir, kaç yaşında? Ege Pakalın hakkında bilgiler

MasterChef 2020’nin bu akşamki bölümünde yarışmacıların yakınları programa konuk olacak. MasterChef Emir’in arkadaşı Ege merak edilen isimler arasında yerini aldı. 27 yaşında olan Pakalın, daha önce yarışmaya katılmış ancak Emir ile beraber girdiği turda elenmiş ve kesin kadroya dahil olamamıştı.

EGE PAKALIN KİMDİR?

MasterChef’in yeni bölümüne konuk olan Ege Pakalın 27 yaşında. Daha önce MasterChef elemelerine katılan Pakalın Emir ile beraber girdiği turda elenmiş ve kesin kadroya dahil olamamıştı.

Aslen İstanbullu olan Ege Pakalın, yarışmaya Balıkesir Cunda’dan katılmıştı. Üç yıldır aşçılık yapan deneyimli yarışmacı daha öncesinde Almanya’da aşçılık yapmış. Ege Pakalın, Emir Elidemir ile aynı yerde çalışıyordu.