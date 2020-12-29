MasterChef Emir kimdir, nereli? Emir Elidemir’in babası eski futbolcuymuş

MasterChef Emir’in nereli ve kaç yaşında olduğu merak edilen isimler arasında bulunuyor. Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Elidemir, New York’ta da çalışmıştır. 1994 yılı doğumlu olan Emir’in babası İzmirspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir’dir. İşte İzmir'de dünyaya gelen MasterChef Emir hakkında bilgiler

MASTERCHEF EMİR KİMDİR?

1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlamıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir. Emir Elidemir son olarak New York’ta çalışmıştır.

EMİR’İN BABASI ESKİ FUTBOLCU VE SPOR YAZARI

İzmırspor'un eski futbolcularından, spor yazarı ve diş hekimi Hasan Elidemir, 60 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir tedavi gören Elidemir'in özel bir hastanede yoğun bakıma alındıktan sonra buradaki tüm müdahalelere rağmen kalbinin durduğu öğrenildi. İzmir'in Eşrefpaşa semtinde 1959 yılında doğan ve 1970'te İzmirspor altyapısında futbola başlayarak genç milli olan Elidemir, 14 yıl bu kulüpte forma giydikten sonra Antalyaspor'da da oynadı. Aynı zamanda Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olarak uzun yıllar Eşrefpaşa Hastanesi ve kendi muayenehanesinde doktorluk yapan Elidemir, köşe yazarlığı ve Altay'da sportif direktörlük görevinde bulundu. Yeni Asır'da spor yazarlığı da yapan Elidemir, Yeni Buca Mezarlığı'nda toprağa verildi.