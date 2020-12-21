MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? Emir Elidemir hakkında bilgiler
MasterChef Emir ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Emir Elidemir, MasterChef 2020’de son dörde kalan yarışmacılar arasında yerini aldı. Başarılı isim önlüğü almaya hak kazanan ilk isim oldu. Peki, MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında? İşte hakkında bilgiler
Emir Elidemir, MasterChef 2020’nin iddialı isimleri arasında bulunuyor. Başarılı isim son dört yarışmacı arasında yerini aldı. 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen Elidemir, Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü mezunudur.
MASTERCHEF EMİR KİMDİR?
1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlamıştır.
Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir. Emir Elidemir son olarak New York’ta çalışmıştır.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle