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Haber Giriş: 17.08.2020 - 15:06,Son Güncelleme:

Masterchef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? Emir Elidemir hakkında bilgiler...

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Masterchef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? Emir Elidemir hakkında bilgiler...
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Emir Elidemir, MasterChef ana kadrosunda yer alacak isimlerden biri oldu. Kendi adını taşıyan önlüğü almaya hak kazanıp 16 yarışmacı arasına girmeyi başaran Emir Elidemir, yarışmanın kısa zaman en çok merak edilen ve popülerleşen isimlerinden. Peki, Masterchef Emir kimdir, kaç yaşında, nereli? Emir Elidemir hakkında bilgiler...

Michelin yıldızlı restoranlarda çalışan Emir Elidemir şimdiden hayran kitlesi oluşturdu. Youtube ve Instagram fenomeni Danla Bilic’in ekran görüntüsüyle paylaştığı  Emir Elidemir'in özel hayatı, mesleği ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte Emir Elidemir'in MasterChef'te paylaştığı bilgiler...

Aslen İzmirli olan Emir Elidemir, 1994 yılında dünyaya geldi. Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olan Emir Elidemir, lisansını Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamladı. Florida ve Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini dünyaca ünlü Michelin yıldızlı restoranında gerçekleştirdi.

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