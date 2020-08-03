MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2020 Emir Elidemir'in hayatı..
Emir Elidemir, MasterChef 2020 izleyicileri tarafından araştırılan isimler arasında yerini aldı. MasterChef seçmelerinde son aşamaya gelindi. Başarılı yarışmacı Emir Elidemir final turunda yarışacak. Peki MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilen soruların yanıtları...
MasterChef Emir merak edilen isimler arasında bulunuyor. Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında? 2020 seçmelerinde final turuna kalan yarışmacının hayatı araştırılıyor. 1994 yılında dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşındadır. İşte birçok restoranda çalışan Emir ile ilgili bilgiler…
MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?
1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır.
Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.
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