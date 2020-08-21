MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında? Emir Elidemir ile ilgili bilgiler

Emir Elidemir, MasterChef 2020’nin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Bu hafta kaptanlık yarışını kazanan Tanya, mavi takıma Emir’i de seçti. İşte 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen 26 yaşındaki Emir ile ilgili merak edilenler…

EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlamıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.