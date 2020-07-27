MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında? Emir Elidemir ile ilgili bilgiler

MasterChef Emir kimdir, kaç yaşında soruları araştırıyor. 2020 yarışmacıları için seçmelere katılan Emir Elidemir bir üst tura geçmeyi başaran isimler arasında yerini aldı. İzleyiciler Elidemir ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. İşte 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir ile ilgili bilgiler…

EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir, Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.

Ayrıca Fransa'nın Lyon kentindeki 1 Michelin yıldızlı restoranda stajını tamamlamıştır.

Emir Elidemir son olarak New York’ta çalışmıştır.