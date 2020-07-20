MasterChef Emir Elidemir kimdir nereli kaç yaşında?

MasterChef Emir, yarışmanın henüz eleme aşamalarındayken dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Yaptığı yemeği jüri üyelerine beğendirebilmek için tezgah başına geçen Emir Elidemir, söylemleri ile şeflerin de dikkatini çeken bir isim oldu. Peki, MasterChef Emir Elidemir kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR NERELİ KAÇ YAŞINDA?

MasterChef Emir Elidemir, 1994 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Liseyi Bornova Anadolu Lisesi'nde bitiren Emir Elidemir, 2012 yılında Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde 4 yıllık eğitimini tamamlamıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirdi.

İzmir'de yaptığı stajının ardından ise Fransa'nın Lyon kentindeki 1 Michelin yıldızlı restoranda stajını tamamladı.

Son olarak ise New York'taki Benno Restoran'da çalışmaya başladı. İngilizce bilen Emir Elidemir, yarışmanın sonraki etabına kalabilmek için ter dökecek.