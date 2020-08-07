MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2020 Emir'in hayatı ve biyografisi
MasterChef Emir Elidemir, yarışmanın son bölümüyle gündeme geldi. MasterChef'te en iyi yemeği yaparak ilk 16 yarışmacı arasına giren Emir Elidemir, seçmeler devam ederken dikkat çeken isimlerden olmuştu. 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Peki MasterChef Emir Elidemir kimdir? İşte, MasterChef 2020 Emir ile ilgili bilgiler
MasterChef Emir ile ilgili bilgiler araştırılıyor. MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Emir Elidemir ilk seçmelerdeki başarısı ile dikkat çekmişti. İşte 1994 yılında dünyaya gelen Emir ile ilgili bilgiler…
MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?
1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır.
Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.
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