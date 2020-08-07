MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2020 Emir'in hayatı ve biyografisi

MasterChef Emir ile ilgili bilgiler araştırılıyor. MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Emir Elidemir ilk seçmelerdeki başarısı ile dikkat çekmişti. İşte 1994 yılında dünyaya gelen Emir ile ilgili bilgiler…

MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?

1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır.

Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.