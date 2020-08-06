MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında? MasterChef 2020 Emir ile ilgili bilgiler
MasterChef Emir ile ilgili bilgiler araştırılıyor. MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Emir Elidemir ilk seçmelerdeki başarısı ile dikkat çekmişti. İlk 16 için seçmeler devam ederken Emir’in bu yarışmacılar arasına girip giremeyeceği ise merak konusu. İşte 1994 yılında dünyaya gelen Emir ile ilgili bilgiler…
Emir Elidemir, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında bulunuyor. İlk seçmelerdeki başarısı ile dikkat çeken Emir’in 16 yarışmacı arasına girip giremeceği merak konusu. Peki MasterChef Emir Elidemir kimdir, kaç yaşında? 1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. İşte merak edilenler…
MASTERCHEF EMİR ELİDEMİR KİMDİR?
1994 yılında İzmir’de dünyaya gelen MasterChef Emir 26 yaşında. Emir Elidemir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Üniversite eğitimini Özyeğin Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde tamamlanmıştır.
Florida'da, Amsterdam'da stajlar yapan Emir Elidemir, bu stajlardan birisini 2 Michelin yıldızlı restoranda gerçekleştirmiştir.
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