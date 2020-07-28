MasterChef Emir Elidemir elendi mi? 3 yarışmacıdan kıyasıya mücadele!

Üç yarışmacıdan hamburger isteyen jüri üyeleri, en iyi yemeği yaparak bir üst tura yükselecek olan ismi belirledi. Ege ve Sertaç ile birlikte yarışan Emir Elidemir, diğer yarışmacıların marul arasın hamburger tercihine nazaran hamburgeri ekmekli yapması dolayısıyla bir üst tura yükselen isim oldu.

3 YARIŞMACININ BİR ARADA YARIŞTIRILMASI ELEŞTİRİLDİ

MasterChef 2020'nin dünkü bölümünün ardından sosyal medyada bazı izleyicilerden eleştiri geldi. İzleyiciler, 3 yetenekli yarışmacının bir arada yarıştırılması yerine, verilen menüyü yetiştiremeyen ve başarısızlıkla sonuçlandıran yarışmacılarla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.