MasterChef eleme adaylarÄ± kimler oldu? 8 Ekim MasterChef eleme potasÄ±na giren isimler ve kazanan takÄ±m 

MasterChef TÃ¼rkiye'nin 9 Ekim akÅŸamÄ± ekranlara gelen son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde dokunulmazlÄ±k mÃ¼cadelesinde kÄ±rmÄ±zÄ± ve mavi takÄ±m yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± zamanla yarÄ±ÅŸtÄ±. KÃ¶k sebzelerden beÅŸ Ã§eÅŸit konsepti menÃ¼sÃ¼nÃ¼n hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± gecede kÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±mda bireysel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± alan Sefa ilk eleme adayÄ± olarak potaya Berker'i gÃ¶nderdi. DiÄŸer eleme adayÄ± da kÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±m oylamalarÄ±nÄ±n sonuÃ§lanmasÄ±yla netleÅŸti. Ä°ÅŸte, MasterChef son bÃ¶lÃ¼m Ã¶zeti.Â

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KÄ°MLER OLDU?

MasterChef TÃ¼rkiye'de gecenin ilk eleme adayÄ±nÄ± dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kazanan Eray belirledi. Eray 'kapatÄ±lmamÄ±ÅŸ hesabÄ±mÄ±z var' diyerek Berker'i eleme adayÄ± olarak seÃ§ti.Â

KÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±mda yapÄ±lan oylama sonucunda diÄŸer eleme adayÄ± ise Tanya oldu.Â

MasterChef 2020'de oynanan haftanÄ±n ilk dokunulmazlÄ±k oyununda Serhat ve Walison eleme potasÄ±na giren isimlerden olmuÅŸtu.Â

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIÄžI KÄ°M KAZANDI?

Tv8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan MasterChef TÃ¼rkiye'nin ekranlara gelen son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, ÅŸefler kÄ±rmÄ±zÄ± ve mavi takÄ±m yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan kÃ¶k sebzelerden beÅŸ Ã§eÅŸit konsept istedi. Kereviz, patates, havuÃ§, pancar, zencefil, sarÄ±msak, turp, soÄŸan, rezene, Ä±spanak ve yer elmasÄ± olarak verilen bu kÃ¶k sebzelerden beÅŸ Ã§eÅŸit yemek gecenin belirleyici menÃ¼sÃ¼ oldu.Â

45 dakikalÄ±k sÃ¼renin ardÄ±ndan Danilo, Somer ve Mehmet ÅŸef yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n yaptÄ±klarÄ± yemeklerin tadÄ±na baktÄ±.

HaftanÄ±n ikinci dokunulmazlÄ±k oyununu kazanan takÄ±m ÅŸeflerin oylamasÄ±yla mavi takÄ±m oldu.

KÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±m ise bireysel dokunulmazlÄ±k oyunu iÃ§in bir kez daha tezgah baÅŸÄ±na gitti.Â

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