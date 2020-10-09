MasterChef eleme adaylarÄ± kimler oldu? 8 Ekim MasterChef eleme potasÄ±na giren isimler ve kazanan takÄ±m
MasterChef eleme adaylarÄ± 8 Ekim tarihli MasterChef'in 73. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde belli oldu. HaftanÄ±n ikinci dokunulmazlÄ±k heyecanÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gecede kÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±m iki yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±nÄ± potaya gÃ¶nderirken mavi takÄ±m kendisini garanti altÄ±na aldÄ±. Eray'Ä±n dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± 8 Ekim MasterChef son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Sefa'nÄ±n yemek yaparken kaza geÃ§irmesi ekranlara damga vurdu. Peki, bu akÅŸam MasterChef eleme adaylarÄ± kimler oldu? Ä°ÅŸte, 8 Ekim MasterChef dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kazanan takÄ±m ve eleme adayÄ± olan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar.Â
MasterChef TÃ¼rkiye'nin 9 Ekim akÅŸamÄ± ekranlara gelen son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde dokunulmazlÄ±k mÃ¼cadelesinde kÄ±rmÄ±zÄ± ve mavi takÄ±m yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± zamanla yarÄ±ÅŸtÄ±. KÃ¶k sebzelerden beÅŸ Ã§eÅŸit konsepti menÃ¼sÃ¼nÃ¼n hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± gecede kÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±mda bireysel dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± alan Sefa ilk eleme adayÄ± olarak potaya Berker'i gÃ¶nderdi. DiÄŸer eleme adayÄ± da kÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±m oylamalarÄ±nÄ±n sonuÃ§lanmasÄ±yla netleÅŸti. Ä°ÅŸte, MasterChef son bÃ¶lÃ¼m Ã¶zeti.Â
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KÄ°MLER OLDU?
MasterChef TÃ¼rkiye'de gecenin ilk eleme adayÄ±nÄ± dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kazanan Eray belirledi. Eray 'kapatÄ±lmamÄ±ÅŸ hesabÄ±mÄ±z var' diyerek Berker'i eleme adayÄ± olarak seÃ§ti.Â
KÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±mda yapÄ±lan oylama sonucunda diÄŸer eleme adayÄ± ise Tanya oldu.Â
MasterChef 2020'de oynanan haftanÄ±n ilk dokunulmazlÄ±k oyununda Serhat ve Walison eleme potasÄ±na giren isimlerden olmuÅŸtu.Â
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIÄžI KÄ°M KAZANDI?
Tv8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan MasterChef TÃ¼rkiye'nin ekranlara gelen son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, ÅŸefler kÄ±rmÄ±zÄ± ve mavi takÄ±m yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan kÃ¶k sebzelerden beÅŸ Ã§eÅŸit konsept istedi. Kereviz, patates, havuÃ§, pancar, zencefil, sarÄ±msak, turp, soÄŸan, rezene, Ä±spanak ve yer elmasÄ± olarak verilen bu kÃ¶k sebzelerden beÅŸ Ã§eÅŸit yemek gecenin belirleyici menÃ¼sÃ¼ oldu.Â
45 dakikalÄ±k sÃ¼renin ardÄ±ndan Danilo, Somer ve Mehmet ÅŸef yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n yaptÄ±klarÄ± yemeklerin tadÄ±na baktÄ±.
HaftanÄ±n ikinci dokunulmazlÄ±k oyununu kazanan takÄ±m ÅŸeflerin oylamasÄ±yla mavi takÄ±m oldu.
KÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±m ise bireysel dokunulmazlÄ±k oyunu iÃ§in bir kez daha tezgah baÅŸÄ±na gitti.Â
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle