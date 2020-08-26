MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve 25 Ağustos eleme adayları

TV8'de ekranlara gelen MasterChef 2020'de ikinci hafta için mücadele başladı. Takımların yeniden kurulduğu MasterChef'te yarışmacılar dokunulmazlığı almak için karşı karşıya geldi. Çin böreği, salata tabağı ve Moğol usülü et, sebzeli wonton çorba, kızarmış dondurma gibi menüleri en iyi hazırlayarak dokunulmazlı alan takım kırmızı takım oldu. Mavi takımda ise yeniden dokunulmazlık mücadelesi yaşandı ve 2 yarışmacı eleme aday oldu. İşte, MasterChef'te bu haftanın ilk eleme adayları.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Şeflerin karşısında yarışmacıların hünerlerini gösterdiği MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık oyununun galibi Gülşah oldu.

Karides Kağıt yemeğini en iyi hazırlayarak bireysel dokunulmazlığı kazanan Gülşah eleme adayı olarak Emir'i eleme potasına gönderdi. Diğer eleme adayı ise yapılan oylama ile Ayyüce oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in istediği Çin menüsü için kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geldi. Zorlu anların yaşandığı gecede, Çin böreği, salata tabağı ve Moğol usülü et yemeğinde kırmızı takım üstün geldi.

Mavi takım ise ballı zencefilli tavuk ve kızarmış dondurmada galip geldi. Çin pilavı ise iki takımın yaptığı yemeklerin kötü olması şefler tarafından değerlendirilmedi. Böylece dokunulmazlık oyununun kazananı kırmızı takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı takımın dokunulmazlığı kazanmasının ardından mavi takım yarışmacıları yeniden mutfağa girdi. Bireysel dokunulmazlık mücadelesinin yaşandığı oyunda yarışmacılar, Danilo şefin imza yemeği karides kağıt yapmaya çalıştı.

Verilen sürenin ardından şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı ve bireysel dokunulmazlığı Gülşah kazandı.

TAKIMLAR NASIL KURULDU?

Bu hafta başında yapılan oyunla MasterChef'te takımlar yeniden kuruldu. Mavi takım kaptanı Uğur olurken, kırmızı takımın kaptanı da Özgül oldu.

MAVİ TAKIM: Uğur, Emir, Berk, Duygu, Gülşah, Ebru, Ayyüce ve Eray

KIRMIZI TAKIM: Özgül, Barbaros, Furkan, Tanya, Esra, Serhat, Celal ve Sefa