MasterChef eleme adayları kimler oldu? 22 Ağustos MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım belli oldu! İşte oylama sonucu

Ekran macerasına devam eden MasterChef Türkiye'de 3. dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Yarışmacılar 33. bölümde hastane çalışanlarına özel yemek yaptı. Mavi takım ile Kırmızı takımın yarıştığı gecede, zeytinyağlı trio, salata, ana yemek, tatlı menüsünü en iyi yapan takım dokunulmaz oldu. Kaybeden takımda ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Serhat, eleme adayı olarak Ayyüce'yi gösterdi. İşte, MasterChef 2020 33. son bölüm özeti ve MasterChef Türkiye'de eleme adayları...

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda, bireysel dokunulmazlık mücadelesini Serhat kazandı. Serhat eleme adayı olarak Ayyüce'yi gösterdi. Ayyüce MasterChef'in 5. eleme adayı oldu.

MasterChef'te 6. eleme adayı yapılan oylama sonucunda Duygu oldu.

Eleme mücadelesi Ayyüce, Duygu, Eray, Esra, Celal ve Sedat arasında yarın akşam gerçekleşecek.

MASTECHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Heyecan dolu anların yaşandığı gecede kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlığı kazanmak için 5 ayrı yemek çıkardı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarına özel menü hazırlayan yarışmacıların yemeklerinin tadına hastane çalışanları baktı.

Mavi takım ve Kırmızı takım için yapılan yemeklerde, zeytinyağlı trio yemeğinde mavi takım, salatada mavi takım, ana yemekte mavi takım, tatlıda ise kazanan kırmızı takım oldu.

Böylece MasterChef'te 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi takımın bireysel dokunulmazlığı kazanmasının ardından kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için bir kez daha mutfağa girdi.

Kırmızı takım yarışmacıları bu kez mutfakta yaratıcı yemek çıkarmaya çalıştı. 40 dakikalık sürenin sonunda kırmızı takımda bireyse dokunulmazlığı alan isim Serhat oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

Hafta başından beri yapılan dokunulmazlık oyunlarında MasterChef'te 4 eleme adayı belli oldu.

Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu eleme adayı olarak Celal’i seçti. Diğer eleme adayı ise Sedat oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununda ise mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Özgül kazandı. Özgül eleme adayı olarak Eray’ı seçti. Diğer eleme adayı da Esra oldu.