MasterChef eleme adayları kimler oldu? - 1 Ekim MasterChef eleme potası ve 68. son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım

MasterChef Türkiye'nin 1 Ekim akşamı yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in perşembe gecesi yayınlanan son bölümünde Mavi takım, yurtdışında gelen özel konuklar için protokol menüsü hazırlarken, kırmızı takımda ise Barbaros'un düğünü adlı konsept menü yapıldı. Mavi takımın dokunulmazlığı kaybettiği gecede, haftanın ilk eleme adayı Uğur oldu.

MASTERCHER ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef 3. eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Emir seçti. Emir eleme adayı olarak dokunulmazlık oyununu kaybetmelerine neden olduğunu düşündüğü Uğur'un ismini verdi.

Diğer eleme adayı kırmızı takım kaptanı tarafından seçildi. MasterChef 4. eleme adayı takım arkadaşlarından en çok oyu alan Didem oldu.

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayları kırmızı takımda Esra ve Duygu olmuştu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 1 Ekim'de ekranlara gelen son bölümünde, dokunulmazlık oyunu için MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları farklı konseptlerde yemekler hazırladı.

Mavi takım, yurtdışında gelen özel konuklar için protokol menüsü hazırlarken, kırmızı takımda ise Barbaros'un düğünü adlı konsept menü yapıldı.

Şeflerin yaptığı oylamanın ardından, MasterChef haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de dokunulmazlığı kaybeden mavi takım, bu kez bireysel dokunulmazlık mücadelesi için yarıştı. Yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyununda, Mehmet şefin özel tarifi ile olan Surf and Turf'ı yapmaya çalıştı. Mavi takım Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in kendilerine verdiği süre içinde Mehmet şefin tabağına en yakın olanı hazırlamak için dakikalar ile yarıştı.

Kabuklu deniz ürünleri alerjisi olan Tanya oyun sırasında rahatsızlanarak oyun dışına çıktı. Şefler yaptıkları tadım bölümünde Uğur ile Sefa'nın tabağını başarılı buldu.

Oyunun sonunda kazanan isim Sefa, oldu. Sefa böylece bireysel dokunulmazlığı alan isim oldu.