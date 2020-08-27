MasterChef eleme adayları kim oldu? 26 Ağustos MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giren isimler

Ekran macerasına TV8'de devam eden MasterChef Türkiye yeni bir dokunulmazlık oyunu ile 26 Ağustos tarihinde sevenlerinin karşısına çıktı. Kıyasıya rekabetin devam ettiği yarışmada, şefler haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için yarışmacılardan yaratıcı tabak hazırlamasını istedi. En iyi yemeği yapan takım kırmızı takım olurken, Rozbif yemeğini daha başarılı yaparak bireysel dokunulmazlığı alan isim Duygu oldu. İşte, MasterChef son bölümün özeti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oylamasıyla mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Duygu kazandı. Dokunulmaz olarak kendisini garantileyen Duygu, 3. eleme adayı olarak Uğur'u söyledi.

4. eleme adayı da yapılan oylama ile Gülşah oldu.

MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda Gülşah dokunulmazlığı kazanarak Emir'i potaya göndermişti, diğer aday da yapılan oylama ile Ayyüce olmuştu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyunu için kırmızı ve mavi takım yarışmacıları kendi seçtikleri malzemelerle yemek yaptı. Mutfakta zamanlar yarışan yarışmacılar şeflerin karşısında tam not almaya çalıştı.

Verilen sürenin ardından şefler 5 tabağı da değerlendirdi. Tadım bölümünün ardından kırmızı takım dokunulmazlık oyununu 3-2 kazandı.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından, mavi takım yarışmacıları bir kez daha mutfağa girdi. Yarışmacılar kendilerine verilen süre içerisinde Mehmet Şef’in imza yemeği olan zorlu Rozbif yemeğini yapmaya çalıştı.

Sürenin ardından şefler mavi takımın yemeklerinin tadına baktı ve bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Duygu oldu. Duygu geçtiğimiz hafta da bireysel dokunulmazlığı kazanan isim olmuştu.

Böylece Duygu 2 kez dokunulmazlığı kazanarak rakiplerinden bir adım öne çıktı.

TAKIMLAR NASIL KURULDU?

Bu hafta başında yapılan oyunla MasterChef'te takımlar yeniden kuruldu. Mavi takım kaptanı Uğur olurken, kırmızı takımın kaptanı da Özgül oldu.

MAVİ TAKIM: Uğur, Emir, Berk, Duygu, Gülşah, Ebru, Ayyüce ve Eray

KIRMIZI TAKIM: Özgül, Barbaros, Furkan, Tanya, Esra, Serhat, Celal ve Sefa