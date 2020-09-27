MasterChef 5. ve 6. eleme adayları belli oldu! 26 Eylül MasterChef hangi takım kazandı ve eleme potasına kimler girdi?

MasterChef Türkiye'nin 26 Eylül akşamı yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı. 6 eleme adayının belirlendiği oylamada, MasterChef eleme adayları netlik kazandı. Mavi takım dokunulmazlığı kaybederken, bamya ana ürün olan en yaratıcı tabağı hazırlayarak eleme potasından kurtulan Furkan haftanın 5. eleme adayı olarak Barbaros'u söyledi. Diğer eleme adayı da mavi takım yarışmacıların oylarıyla seçildi. Barbaros oylamada yaptığı stratejiyle Mehmet Şef'i şaşırttı. İşte, MasterChef 26 Eylül 2020 son bölüm özeti.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayları belli oldu. Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı alan Furkan ilk eleme adayı olarak Barbaros'un ismini verdi.

Mavi takımda daha sonra oylama yapıldı. Yarışmacıların verdikleri oylamalar ile MasterChef 6. eleme adayı Celal oldu.

MasterChef Türkiye'de Eray, Ayyüce, Özgül ve Esra diğer eleme adayları olmuştu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın son dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de yarışmacılar e Eyüp'teki Mihrişah Valide Sultan İmarethanesine konuk oldu. yedi özel konuğunu ağırlayan Mavi takım ile Kırmızı takım şeflerin istediği 6 çeşit yemeği en iyi şekilde hazırlamak için mücadele verdi.

1 saatlik sürenin ardından konuklar yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Oylamanın ardından şefler MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım olarak kırmızı takımı duyurdu.

22-13 oy dağılımı ile kırmızı takım dokunulmazlığı kazanırken, bireysel dokunulmazlık oyunu için mavi takım yeniden mutfağa girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele verdi. Şefler bireysel dokunulmazlık oyununda 40 dakikalık süre içinde yarışmacılardan yaratıcı bir yemek yapmasını istedi.

Verilen sürenin ardından Danilo, Somer ve Mehmet şef mavi takımın yemeklerinin tadına bakarak değerlendirmede bulundu.

Bamya ana ürün olan en iyi yaratıcı yemeği yaparak bireysel dokunulmazlığı alan isim Furkan oldu.