MasterChef 3. ve 4.eleme adayları belli oldu! 24 Eylül MasterChef hangi takım kazandı ve eleme potasına kimler girdi?

MasterChef Türkiye'nin 24 Eylül akşamı yayınlanan son bölümünde dokunulmazlık heyecanı yaşandı 4. eleme adayının belirleneceği oylama MasterChef eleme adayları kesinleşti. Kırmızı takımın dokunulmazlığı kaybettiği gecede, Somer Şef'in imza tabağını en iyi yaparak potadan kurtulan Berker eleme adayı olarak Eray'ı söyledi. Walison'un yarışmadan ayrılmak istemesi ise son bölüme damga vurdu. MasterChef 4. eleme adayı ise bu hafta da şaşırtmadı. İşte, MasterChef 24 Eylül son bölüm özeti.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de eleme adayları yapılan oylama ile seçildi. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan Berker ilk eleme adayı olarak Eray'ın ismini verdi.

Kırmızı takımda daha sonra oylama yapıldı. Yarışmacıların verdikleri oylamalar ile MasterChef 4. eleme adayı Ayyüce oldu.

MasterChef Türkiye'de Özgül ve Esra diğer eleme adayları olmuştu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelen MasterChef Türkiye'de şefler yarışmacılardan en iyi menüyü çıkarmasını istedi.

Kırmızı ve mavi takımın kıran kırana yarıştığı gecede tüm yemekleri rakibine göre daha iyi yapan takım mavi takım oldu. Mavi takım dokunulmazlığı kazanırken, kırmızı takım da bireysel dokunulmazlık için yeniden tezgah başına geçti.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlığı almak için mücadele verdi.

Bireysel dokunulmazlık oyununda kırmızı takım Somer Şef'in imza tabağını en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Sürenin ardından şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı ve kazanan isim Berker oldu.

WALİSON'UN ZOR ANLARI

MasterChef'te yarışmaya hafta başında yedeklerden dahil olan Walison son bölümde ilginç bir olay yaşadı. Kırmızı takımda yapılan eleme oylamasında Brezilyalı yarışmacı Walison Türkçe ifadeleri tam olarak anlayamadığını söyleyip dert yanarken arkadaşları Walison'un yarışmadan ayrılmak istediğini söyledi.

Şefler yarışmacılara durumun ne olduğunu sorduklarında, Ebru "Kendisine sorun. Duyduğum şeye göre Walison'a oy verdim." dedi.

Mehmet Şef'in sorması üzerine Walison "Ben gördüm ki biraz zor burası. Burada şefler var çok iyiler. Çok teknik var." dedi.

Danilo Şef'in ikna edici konuşmasının ardından Walison kalmak istediğini belirterek, "Kararsızım ve devam etmek istiyorum." dedi. Türkçe konuşmakta da zorlandığını söyleyen Walison'un duygusal anlar yaşadı.