MasterChef eleme adayı kimler oldu, potaya kim girdi? Stüdyoda gergin anlar! İşte 8 Eylül MasterChef kazanan takım ve son bölüm özeti

MasterChef'te eleme adayları son bölümle beraber belli oldu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler kırmızı ve mavi takımdan esnaf lokantası menüsünü yapmasını istedi. Menüyü en iyi çıkararak dokunulmazlığı kazanan takım kırmızı takım oldu. Ördek gözleme yemeğini rakiplerinden daha iyi yaparak bireysel dokunulmazlığı kazanan Berker ise MasterChef eleme potasına giren ilk ismi seçti. Diğer aday ise mavi takımda yapılan oylama ile belirlendi. İşte, MasterChef Türkiye son bölüm özeti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlığı kazanan Berker haftanın ilk eleme adayını seçti. Ördek gözlemeyi rakiplerinden daha iyi yaparak eleme potasına giren ismi belirleyen Berker ilk aday olarak Duygu'yu seçti.

MasterChef'te gecenin ikinci eleme adayı eşitlik çıkmasından dolayı takım kaptanı tarafından belirlendi. Mavi takım kaptanı olan Esra eleme adayı olarak Furkan'ın ismini verdi.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Kırmızı ve mavi takımın zorlu anlar yaşadığı gecede esnaf lokantası menüsü için yarışmacılar zamanla yarıştı.

Ezo gelin çorba, kuru fasulye, pirinç pilavı, etli pazı sarma, kuzu kapama, komposto, fırın sütlaç menüsünün hazırlandığı gecede, şefler yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına baktı. Diğer takımdan daha iyi menüyü çıkararak dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu.

Mavi takım ise bireysel dokunulmazlığı kazanmak için yeniden mutfağa girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı kazanmak için bir kez daha mücadele verdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Somer Şef'in tarifi olan ördek gözleme yemeğini yapmasını istedi.

Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler en iyi üç tabağı yapan ismi Esra, Emir, Berker olarak açıkladı.

Bir oylama daha yapan şefler Berker'in tabağını başarılı buldu. Böylece mavi takımda bireysel dokunulmazlığı Berker kazandı.

FURKAN AĞLAYARAK STÜDYODAN ÇIKTI

Bireysel dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan istedikleri ördek gözleme yemeğinin tadım bölümüne geçti. Tabağını yetiştirememesine rağmen tabağını şeflerin karşısına çıkaran Furkan Mehmet Şef'ten oldukça sert tepki aldı.

Yarışmacının yaptığı yemeği beğenmeyen Mehmet Şef "Karşımıza bunu nasıl getiriyorsun. Getirme daha iyi" diyerek sözlerini sürdürdü.

Mehmet Şef'in tepkisi karşısında tabağını alarak yerine geçen Furkan kısa süre sonra ağlamaya başladı. Furkan daha sonra stüdyodan ayrıldı.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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