MasterChef eleme adayı kimler oldu? 29 Eylül MasterChef 2020 dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giren isimler

MasterChef'te kazanan takım, eleme potasına yarışmacı göndermekten kurtulurken, kaybeden takımda 2 yarışmacı MasterChef eleme adayı oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yarışmanın ekranlara gelen son bölümünde, mavi takım dokunulmazlığı alarak, kendilerini garantiye aldı. Diğer yandan bireysel dokunulmazlıkta Somer şefin imza yemeğini rakiplerine göre daha iyi yaparak eleme potasından sıyrılan Emir, ilk eleme adayı olarak Esra'yı seçti. İşte, MasterChef son bölüm özeti.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de eleme adayları yapılan oylama ile seçildi. Kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı alan Emir ilk eleme adayı olarak Esra'nın ismini verdi.

Kırmızı takımda daha sonra oylama yapıldı ve ikinci eleme adayı oy çokluğu ile Duygu oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununda avantajı kazanan Barbaros eşleşmeleri ve kimin hangi yemeği yapacağını seçti. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'ten tam puan almak için mutfakta zamanla yarışan kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, arpa şehriyeli pilav, risotto, Çin pilavı, Özbek pilavı, gibi menüleri hazırladı.

Verilen sürenin ardından şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı ve kazanan takım mavi takım oldu. Böylece kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için yeniden mutfağa girdi.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlığı almak için mücadele verdi. Somer Şef'in imza yemeği için şefler, yarışmacılara bireysel dokunulmazlık oyununda 45 dakika süre verdi. Sürenin ardından şefler yemeklerin tadına baktı.

Somer Şef'in imza tabağını en iyi yapan 3 isim Barbaros, Emir ve Duygu oldu. Yeniden yapılan değerlendirmenin ardından dokunulmazlığı kazanan isim Emir oldu.