MasterChef eleme adayÄ± kim oldu 17 EylÃ¼l 57. son bÃ¶lÃ¼m MasterChef dokunulmazlÄ±k oyununu kazanan takÄ±m ve elem potasÄ±

MasterChef TÃ¼rkiye'nin TV8'de ekranlara gelen son bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde dokunulmazlÄ±k heyecanÄ± yaÅŸandÄ±. KÄ±rmÄ±zÄ± ve mavi takÄ±mÄ±n sÄ±nÄ±f atÄ±k konseptinde mÃ¼cadele verdiÄŸi gecede, soÄŸuk veya sÄ±cak baÅŸlangÄ±Ã§, Ã§orba, ana yemek ve tatlÄ±dan oluÅŸan menÃ¼yÃ¼ en iyi yapan takÄ±m mavi takÄ±m oldu. KÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±mda ise dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kazanan isimÂ Eray oldu. 2 ismin eleme potasÄ±na girdiÄŸi MasterChef'te bÃ¶ylede 4 eleme adayÄ± kesinlik kazandÄ±. Ä°ÅŸte, MasterChef eleme adaylarÄ±.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KÄ°MLER OLDU?Â

TV8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan MasterChef TÃ¼rkiye'de dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± alan Eray,Â eleme adayÄ± olarak Sefa'nÄ±n ismini verdi.Â

KÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±mda yapÄ±lan oylamada diÄŸer eleme adayÄ± da Selin oldu.

MasterChef'in Ã¶nceki dokunulmazlÄ±k oyununda eleme adaylarÄ± Serhat ve Ã–zgÃ¼l olarak belirlenmiÅŸti.Â

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIÄžI KÄ°M KAZANDI?

MasterChef TÃ¼rkiye'nin 17 EylÃ¼l PerÅŸembe akÅŸamÄ± yayÄ±nlanan 57. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde yarÄ±ÅŸmacÄ±lar "sÄ±fÄ±r atÄ±k" konsepti ile mutfaÄŸa girdi. Danilo, Somer ve Mehmet Åžef dokunulmazlÄ±k oyununda yarÄ±ÅŸmacÄ±lardan 5 Ã§eÅŸitlik menÃ¼ istedi. KÄ±rmÄ±zÄ± ve mavi takÄ±m yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± en az atÄ±ÄŸÄ± Ã§Ä±karmak ve en lezzetli yemeÄŸi yapmak iÃ§in mÃ¼cadele verdi.

Åžefler 45 dakikanÄ±n ardÄ±ndan soÄŸuk veya sÄ±cak baÅŸlangÄ±Ã§, Ã§orba, ana yemek ve tatlÄ±dan oluÅŸan menÃ¼nÃ¼n tadÄ±na baktÄ±. Rakibinden daha iyi menÃ¼yÃ¼ Ã§Ä±kararak dokunulmazlÄ±k oyununun kazananÄ± mavi takÄ±m oldu. Mavi takÄ±m MasterChef haftanÄ±n ikinci dokunulmazlÄ±k oyununu alÄ±rken, kÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±m bireysel dokunulmazlÄ±k oyunu iÃ§in yeniden mutfaÄŸa girdi.

MASTERCHEF BÄ°REYSEL DOKUNULMAZLIÄžI KÄ°M KAZANDI?

TakÄ±m dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± oyununun arÄ±ndan MasterChef TÃ¼rkiye kÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±m yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± bu kez bireysel dokunulmazlÄ±k oyununda mÃ¼cadele verdi.

KÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±m yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± bireysel dokunulmazlÄ±k oyununda, Danilo ÅŸefin imza tabaÄŸÄ±nÄ± hazÄ±rlamak iÃ§in mutfakta zamanla yarÄ±ÅŸtÄ±.

Åžefler verilen sÃ¼renin ardÄ±ndan yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n yaptÄ±klarÄ± yemeklerin tadÄ±na baktÄ± ve bu akÅŸamÄ±n MasterChef bireysel dokunulmazlÄ±k oyununu kazanan ismi Eray oldu.

MEHMET ÅžEF'Ä°N SÃ–ZLERÄ° TANYA'YI AÄžLATTI

MasterChef'te oynanan bireysel dokunulmazlÄ±k oyununda, gergin anlar yaÅŸandÄ±. Åžefler yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n yaptÄ±klarÄ± yemeklerin tadÄ±na bakmak iÃ§in tek tek kÄ±rmÄ±zÄ± takÄ±mÄ± masaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Mehmet Åžef yarÄ±ÅŸmanÄ±n iddialÄ± isimlerinden olan Tanya'nÄ±n yemeÄŸini beÄŸenmeyerek, "Allah bize sabÄ±r versin. Sen tabaÄŸÄ±nÄ± al ve git" dedi.

Mehmet Åžef'in sÃ¶zleri sonrasÄ± yerine geÃ§en Tanya gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±.