MasterChef eleme adayı kimler oldu? 13 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve 53. yeni bölüm fragmanı

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda Danilo, Somer ve Mehmet şefin verdikleri menüyü en iyi şekilde çıkarmaya çalıştı. Zoru geçen mücadelede, Silivri'ye konuk olan yarışmacılar doğal ürünlerle yemek yaptı. Verilen sürenin ardından takım oyununda dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Barbaros ise eleme adayı olarak Arem'i seçti.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in ekranlara gelen son bölümünde bireysel dokunulmazlığı kazanan Barbaros eleme potasına Arem'i gönderdi. Eray'ı gönderdi.

Kırmızı takımda yapılan oylamada diğer eleme adayı ise Eray oldu.

MasterChef'te oynanan 2. dokunulmazlık oyununda 3. eleme adayı Ebru ve Ayyüce olmuştu. Dokunulmazlık olan Emir eleme adayı olarak Ebru'nun ismini vermişti. Diğer eleme adayı ise mavi takımda oy eşitliği sağlanmasından dolayı kaptan tarafından belirlendi.

Mavi takım kaptanı olan Esra, eleme adayı olarak Ayyüce'yi seçmişti

MasterChef'te oynanan ilk dokunulmazlık oyununda da Duygu ve Furkan eleme adayı olarak belirlenmişti.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacılarının mücadele verdiği dokunulmazlık oyununda Silivri'ye özel yemekler hazırlandı.

Kendi topladıkları ürünlerle yemek yapan yarışmacılar Manda Yoğurdu ile Patlıcan Silkme, Silivri köfte, Kağıtta Tekir, Pandispanya yanında Yalancı Kaymak, Tarhana Çorbası menüsünü hazırladı.

Yarışmacıların yaptıkları yemeklerin tadına bakılmasının ardından kazanan takım mavi takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

MasterChef'te dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım bu kez bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. 40 Dakikalık süre içerisinde yarışmacılardan tek tencerede, yaratıcı yemek hazırlaması istendi. Tanya ve Arem yanlış teknik oynadığı için oyundan men edildi.

Oyunun sonunda kazanan isim Barbaros oldu.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MasterChef Türkiye'nin yayınlanan son bölümü sonrası 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eleme gecesinin ekranlara geleceği MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında Eray'ın söyledikleri dikkat çekti. İşte, MasterChef yeni bölüm fragmanından görüntüler;