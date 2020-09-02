MasterChef eleme adayı kimler oldu? 1 Eylül MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve potaya giren isimler

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 1 Eylül akşamı sevenlerinin karşısına çıktı. Heyecanla takip edilen yarışmanın son bölümünde şefler yarışmacılardan Meksika Mutfağı’nın yemeklerini istedi. Tortilla çorbası, sucuklu karides taco, tamale, etli fasülyeli enchilada, guacamole sosun menüde yer aldığı gecede, dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Bireysel dokunulmazlığı ise Eray kazandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİMLER OLDU?

MasterChef'te heyecanlı geçen mücadele sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray, ilk eleme adayı olarak Özgül'ü söyledi. Diğer eleme adayı ise kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda Duygu oldu.

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef'in son bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Meksika Mutfağı’ndan esintilerini yapmak için karşı karşıya geldi.

Şefler dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan Tortilla çorbası, sucuklu karides taco, tamale, etli fasülyeli enchilada, börülceli mole (domates alçalı sos eşliğinde), arroz con leche, guacamole sos yapmasını istedi. 40 dakika sürenin arından MasterChef'te kazanan takım Celal'in kaptan olduğu mavi takım oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi takımın dokunulmazlığı kazanmasının ardından kırmızı takım yarışmacıları bu kez bireysel dokunulmazlığı almak için mücadele verdi. MasterChef Türkiye'de 1 Eylül Salı akşamı ekranlara gelen bölümünde, şefler yarıimacıların Danilo Şef'in özel tabağı olan kuzu incik yemeğini yapmasını istedi.

45 dakikanın ardından en iyi dört tabağın sahibi Eray, Gülşah, Emir, Uğur oldu. Şeflerin yaptığı oylamanın ardından bireysel dokunulmazlığı alan isim Eray oldu.