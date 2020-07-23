MasterChef Ege Pakalın kimdir, nereli, kaç yaşında?

MasterChef 2020’nin aday yarışmacılarından Ege Pakalın, 27 yaşında. Aslen İstanbullu olan Ege Pakalın, yarışmaya Balıkesir Cunda’dan katılıyor. Üç yıldır aşçılık yapan deneyimli yarışmacı, yemek yapmayı ve yaptığı yemeklerle insanları mutlu etmeyi seviyor. Daha öncesinde Almanya’da aşçılık yapmış. MasterChef’te jüri üyelerinin karşısına kalamar tarifiyle çıkan Ege Pakalın, kalamar hazırlayarak çıktığı ilk turda üç şeften de evet oyu aldı ve üst tura çıkmayı başardı. Ege Pakalın’ın MasterChef’in bir diğer yarışmacısı Emir Elidemir ile aynı yerde çalıştığı, arkadaş olduğu ortaya çıktı.