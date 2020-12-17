MasterChef Eda kimdir, kaç yaşında? Eda Karabulut hakkında bilgiler

Eda Karabulut bu akşam yayınlanacak olan MasterChef 2020’nin yeni bölümüne konuk oluyor. MasterChef Eda, Serhat ile beraber ekip olarak yarışacak. İşte aslen Sivaslı olan 35 yaşındaki Eda hakkında bilgiler

MASTERCHEF EDA KİMDİR?

MasterChef Eda 35 yaşında 9 yıllık evli ve ikiz çocuk annesi. İstanbul’da doğdu büyüdü fakat aslen Sivaslı. Lise mezunu olan Eda Karabulut Nayır, "Çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım. Şuan pastacı kalfasıyım nereye kadar gitmem gerekiyorsa, bu yolda devam edeceğim." demişti.

Yarışmadan ayrıldıktan sonra Eda Karabulut kendine ait bir yer açmıştır.