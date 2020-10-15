MasterChef Ebru kimdir, kanser mi? Ebru Has'ın biyografisi ve hayat hikayesi

MasterChef Türkiye yarışmacılarından olan Ebru Has kanser hastalığını yenmesiyle izleyicilere umut oluyor. Yarışmanın son bölümünde gösterdiği performans ile ön plana çıkan Ebru Has , yarışmaya Balıkesir’den katılıyor. Ebru, yarışmada sakinliği ile tanınıyor. İşte, MasterChef Ebru'nun biyografisi ve hayatı.

MASTERCHEF EBRU KİMDİR?

MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Ebru 28 yaşında. Ebru Has yarışmaya Balıkesir’den katılıyor. Aşçılık yapan yarışmacının voleybol geçmişi de bulunuyor.

İlk turda üç şeften de evet oyu alan Ebru Has üçlü düelloda da başarılı olarak final turuna kaldı ve bu turun ardından ilk 16 yarışmacı arasına girdi.

MasterChef Türkiye'ye Balıkesir'den katılan yarışmacı kanser tedavisi görerek bu hastalığı atlatmayı başarmış. Ebru aynı zamanda pilates eğitmenliğini de yapmış ve geçmişinde de voleybol ile ilgilenmiş.

28 yaşında olan yarışmacı yarışmada iddialı olduğunu dile getiriyor.