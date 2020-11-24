MasterChef Ebru kimdir, kaç yaşında, nereli? Ebru Has hakkında bilgiler

MasterChef Ebru Has merak edilen isimler arasında bulunuyor. MasterChef 2020’de final için geri sayım heyecanı başladı. İlk 8 yarışmacı arasına giren Ebru Has bu hafta mavi takımın kaptanı oldu. İşte aslen Düzce Akçakocalı olan MasterChef Ebru hakkında bilgiler

MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?

28 yaşında olan Ebru Has aslen Düzce Akçakocalı. Yarışmaya Balıkesir’den katılıyor. Aşçılık yapan yarışmacının voleybol geçmişi de bulunuyor. İlk turda üç şeften de evet oyu alan Ebru Has üçlü düelloda da başarılı olarak final turuna kaldı ve bu turun ardından ilk 16 yarışmacı arasına girdi.