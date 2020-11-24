MasterChef Ebru kimdir, kaç yaşında, nereli? Ebru Has hakkında bilgiler
MasterChef Ebru ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Ebru Has bu hafta kaptanlık yarışını kazanıp mavi takımın kaptanı oldu ve kırmızı takımın kaptanı olarak Sefa Okyay Kılınç'ı seçti. Peki MasterChef Ebru kimdir, kaç yaşında?
MasterChef Ebru Has merak edilen isimler arasında bulunuyor. MasterChef 2020’de final için geri sayım heyecanı başladı. İlk 8 yarışmacı arasına giren Ebru Has bu hafta mavi takımın kaptanı oldu. İşte aslen Düzce Akçakocalı olan MasterChef Ebru hakkında bilgiler
MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?
28 yaşında olan Ebru Has aslen Düzce Akçakocalı. Yarışmaya Balıkesir’den katılıyor. Aşçılık yapan yarışmacının voleybol geçmişi de bulunuyor. İlk turda üç şeften de evet oyu alan Ebru Has üçlü düelloda da başarılı olarak final turuna kaldı ve bu turun ardından ilk 16 yarışmacı arasına girdi.
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