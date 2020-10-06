MasterChef Ebru kimdir, kaç yaşında? MasterChef Ebru Has ile ilgili bilgiler
MasterChef Ebru ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Ebru Has bu hafta kırmızı takım kaptanı olarak yarışıyor. Mavi takım kaptanı Esra ile yaptığı düelloyu kazanan Ebru’nun takımı avantajın sahibi oldu. Peki MasterChef Ebru kimdir, kaç yaşında?
Ebru Has, MasterChef’te bu hafta kırmızı takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı Esra Ebru’yu kaptan olarak seçti. Ebru 28 yaşında, yarışmaya Balıkesir’den katılıyor.
MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR
MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Ebru 28 yaşında. Ebru Has yarışmaya Balıkesir’den katılıyor. Aşçılık yapan yarışmacının voleybol geçmişi de bulunuyor. İlk turda üç şeften de evet oyu alan Ebru Has üçlü düelloda da başarılı olarak final turuna kaldı ve bu turun ardından ilk 16 yarışmacı arasına girdi.
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