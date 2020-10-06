MasterChef Ebru kimdir, kaç yaşında? MasterChef Ebru Has ile ilgili bilgiler

Ebru Has, MasterChef’te bu hafta kırmızı takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı Esra Ebru’yu kaptan olarak seçti. Ebru 28 yaşında, yarışmaya Balıkesir’den katılıyor.

MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR

MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Ebru 28 yaşında. Ebru Has yarışmaya Balıkesir’den katılıyor. Aşçılık yapan yarışmacının voleybol geçmişi de bulunuyor. İlk turda üç şeften de evet oyu alan Ebru Has üçlü düelloda da başarılı olarak final turuna kaldı ve bu turun ardından ilk 16 yarışmacı arasına girdi.