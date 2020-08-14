MasterChef Ebru kimdir, kaç yaşında? Ebru Has ile ilgili bilgiler

MasterChef Ebru merak edilen isimler arasında yerini aldı. Yarışmanın yeni sezonunda ilk 16 yarışmacının seçmeleri devam ediyor. Kıran kırana mücadelelerin ardından bu sezonun yarışmacıları belli oluyor. İddialı isimlerden olan Ebru Has 28 yaşında, yarışmaya Balıkesir’den katılıyor.

MASTERCHEF EBRU HAS KİMDİR?

28 yaşında olan Ebru Has Bolulu. Yarışmaya Balıkesir’den katılıyor. Aşçılık yapan yarışmacının voleybol geçmişi de bulunuyor. İlk turda üç şeften de evet oyu alan Ebru Has üçlü düelloda da başarılı olarak final turuna kaldı.

Başarılı yarışmacı ilk 16’ya girebilmek için yarışıyor.