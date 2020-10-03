MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriMasterChef Duygu'nun Esra Erol'daki görüntüleri ortaya çıktı - Duygu Acarsoy kimdir?
GeriTelevizyon MasterChef Duygu'nun Esra Erol'daki görüntüleri ortaya çıktı - Duygu Acarsoy kimdir?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 03.10.2020 - 17:55 | Son Güncelleme:

MasterChef Duygu'nun Esra Erol'daki görüntüleri ortaya çıktı - Duygu Acarsoy kimdir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MasterChef Duygu'nun Esra Erol'daki görüntüleri ortaya çıktı - Duygu Acarsoy kimdir?
Abone Olgoogle-news

MasterChef 2020 sezonu yarışmacıların Duygu Acarsoy, yaptığı son açıklamalarla yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. İlk eşi tarafından dolandırıldığını ve eski eşinin boşandıktan 14 gün sonra da en yakın arkadaşıyla evlendiğini anlatan Duygu Acarsoy’un Esra Erol’daki görüntüleri ortaya çıktı. Peki, Duygu Acarsoy kimdir?

Binlerce isim arasından MasterChef yarışmacısı olmayı başaran Duygu Acarsoy, hayat hikayesi ile adından söz ettirdi. Yarışmaya Ankara’dan katılan yarışmacı, eski eşi tarafından evliliğinin ilk günü darp edildiğini, eski nişanlısının da kendisini anlattığını söylemesiyle gündem oldu. Açıklamaları ardından hayatı merak konusu olan Duygu Acarsoy ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Duygu'nun Esra Erol'un programında taliplerini aradığı ortaya çıktı.

DUYGU ACARSOY KİMDİR?

35 yaşında olan Duygu Acarsoy, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları'ndan mezun oldu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, aslen Muğlalı. İspanya ve Almanya’da eğitimler alarak bir çok yerde şef olarak çalıştı.

Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan yarışmacının ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle