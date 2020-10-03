MasterChef Duygu'nun Esra Erol'daki görüntüleri ortaya çıktı - Duygu Acarsoy kimdir?

Binlerce isim arasından MasterChef yarışmacısı olmayı başaran Duygu Acarsoy, hayat hikayesi ile adından söz ettirdi. Yarışmaya Ankara’dan katılan yarışmacı, eski eşi tarafından evliliğinin ilk günü darp edildiğini, eski nişanlısının da kendisini anlattığını söylemesiyle gündem oldu. Açıklamaları ardından hayatı merak konusu olan Duygu Acarsoy ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Duygu'nun Esra Erol'un programında taliplerini aradığı ortaya çıktı.

DUYGU ACARSOY KİMDİR?



35 yaşında olan Duygu Acarsoy, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları'ndan mezun oldu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, aslen Muğlalı. İspanya ve Almanya’da eğitimler alarak bir çok yerde şef olarak çalıştı.



Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan yarışmacının ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor.