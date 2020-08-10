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Televizyon
Haber Giriş: 10.08.2020 - 16:57,Son Güncelleme:

MasterChef Duygu kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?

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MasterChef Duygu kimdir, nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?
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MasterChef Duygu Acarsoy ilk 16'ya katılmaya hak kazanmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. İlk 16'nın ikinci ismi olan MasterChef Duygu Acarsoy, yarışmadaki hal ve hareketleri dolayısıyla dikkat çekiyor. Peki, MasterChef Duygu kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Masterchef Duygu Acarsoy, yarışmanın as kadrosunda yer alacak ikinci isim olmasının ardından araştırılan kişi oldu. Peki, MasterChef Duygu kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, yarışmayı izleyen birçok seyircinin merakla araştırdığı o isim hakkında bazı bilgiler

MASTERCHEF DUYGU ACARSOY KİMDİR?

35 yaşında olan Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim oldu.

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