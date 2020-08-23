MasterChef Duygu kimdir, kaç yaşında, nereli? Duygu Acarsoy hakkında bilgiler

MasterChef'e Ankara'dan dahil olan Duygu Acarsoy, 35 yaşında ve Ankara Üniversitesi mezunu. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu Acarsoy ana kadroya girmeyi başaran ikinci isim olmuştu.