Son Güncelleme:
MasterChef Duygu kimdir, kaç yaşında, nereli? Duygu Acarsoy hakkında bilgiler
MasterChef 2020 sezon yarışmacılarından biri de Duygu Acarsoy oldu. 2020 sezonunda ana kadroya kalmayı başaran Duygu Acarsoy, eleme adayı olmasıyla gündeme geldi. Zaman zaman diğer yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla dikkatleri üzerine çeken Duygu Acarsoy'un akıbeti ilerleyen günlerde belli olacak. Peki, MasterChef Duygu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Duygu Acarsoy hakkında bilgiler...
MasterChef'e Ankara'dan dahil olan Duygu Acarsoy, 35 yaşında ve Ankara Üniversitesi mezunu. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan Duygu Acarsoy, özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu Acarsoy ana kadroya girmeyi başaran ikinci isim olmuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle