MasterChef Duygu kimdir, kaç yaşında? MasterChef Duygu Acarsoy'un hayatıyla ilgili bilgiler

MasterChef'in iddialı isimlerinden olan MasterChef Duygu'nun hayatı izleyenler tarafından merak ediliyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan MasterChef Duygu, eski eşi tarafından evliliğinin ilk günü darpa uğradığını, eski nişanlısının da kendisini anlattığını söylemesiyle gündem oldu. 35 yaşında olan pastacılık yapan MasterChef Duygu'nun dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor.

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?

35 yaşında olan Duygu Acarsoy, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları'ndan mezun oldu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, aslen Muğlalı. İspanya ve Almanya’da eğitimler alarak bir çok yerde şef olarak çalıştı.

Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan yarışmacının ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim olmuştu.

Duygu AHEP Üniversitesi'nde eğitmen şef olarak görevini devam ettiriyor.