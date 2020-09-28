MasterChef Duygu kimdir, kaç yaşında? MasterChef Duygu Acarsoy'un hayatıyla ilgili bilgiler
MasterChef Duygu'nun hayatı son bölümle beraber gündeme geldi. Canlı yayında aldatıldığını, ilk eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Duygu ekran başındakileri derinden etkiledi. MasterChef 2020'nin iddialı isimlerinden olan MasterChef Duygu Acarsoy, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alıyor. Eleme turlarında rakiplerini eleyerek MasterChef kadrosunda yer alan Duygu, aynı zamanda üniversitede eğitmen şeflik yapıyor. Peki, MasterChef Duygu kimdir? İşte, MasterChef Acarsoy'un biyografisi ve hayatıyla ilgili merak edilenler.
MasterChef'in iddialı isimlerinden olan MasterChef Duygu'nun hayatı izleyenler tarafından merak ediliyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan MasterChef Duygu, eski eşi tarafından evliliğinin ilk günü darpa uğradığını, eski nişanlısının da kendisini anlattığını söylemesiyle gündem oldu. 35 yaşında olan pastacılık yapan MasterChef Duygu'nun dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor.
35 yaşında olan Duygu Acarsoy, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları'ndan mezun oldu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, aslen Muğlalı. İspanya ve Almanya’da eğitimler alarak bir çok yerde şef olarak çalıştı.
Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan yarışmacının ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim olmuştu.
Duygu AHEP Üniversitesi'nde eğitmen şef olarak görevini devam ettiriyor.
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