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Haber Giriş: 02.09.2020 - 11:57 | Son Güncelleme:

MasterChef Duygu kimdir, kaç yaşında? Duygu Acarsoy hakkında merak edilenler

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MasterChef Duygu kimdir, kaç yaşında? Duygu Acarsoy hakkında merak edilenler
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Duygu Acarsoy, MasterChef 2020’nin merak edilen isimleri arasında bulunuyor. MasterChef 2020’de ilk 16 yarışmacı arasında yer alan Acarsoy 35 yaşında ve Ankara Üniversitesi mezunu. Peki MasterChef Duygu kimdir, nereli? İşte merak edilen soruların yanıtları…

MasterChef Duygu ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Duygu Acarsoy bu hafta kırmızı takım yarışmacıları arasında yer alıyor ve eleme potasında bulunuyor. İşte eğitmen şef olarak çalışan MasterChef Duygu ile ilgili bilgiler…

MASTERCHEF DUYGU ACARSOY KİMDİR?

35 yaşında olan Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, aslen Muğlalı. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan yarışmacının ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor.

MasterChef Duygu kimdir, kaç yaşında Duygu Acarsoy hakkında merak edilenler

Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim olmuştu

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