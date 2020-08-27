MasterChef Duygu kimdir, kaç yaşında? Duygu Acarsoy hakkında bilgiler

Duygu Acarsoy, MasterChef 2020’nin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. MasterChef Duygu bu hafta bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına Uğur’u gönderdi. 35 yaşında olan yarışmacı aslen Muğlalı. İşte Duygu Acarsoy ile ilgili detaylar…

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?

35 yaşında olan Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, aslen Muğlalı. Profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi alan yarışmacının ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim olmuştu.