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Haber Giriş: 17.08.2020 - 17:33,Son Güncelleme:

MasterChef Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında? MasterChef Duygu ile ilgili bilgiler

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MasterChef Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında? MasterChef Duygu ile ilgili bilgiler
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MasterChef Duygu merak edilen isimler arasında yer alıyor. MasterChef 2020 kadrosunda ilk 16’ya seçilen isimler arasında Duygu Acarsoy’da yer alıyor. Peki Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında? İşte eğitmen şef olan Acarsoy ile ilgili bilgiler…

Duygu Acarsoy, MasterChef 2020 yarışmacıları arasında bulunuyor. Duygu Acarsoy ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. 35 yaşında olan Acarsoy, yarışmaya Ankara’dan katılıyor.

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR?

35 yaşında olan Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim olmuştu.

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