MasterChef Duygu Acarsoy kimdir, kaç yaşında? MasterChef Duygu ile ilgili bilgiler
MasterChef 2020 yarışmacıları arasında bulunan Duygu Acarsoy, ilk 16’ya girmeyi başaran ikinci isim oldu. 4 Ağustos’ta yapılan yarışların ardından yaptığı yemekle günün birincisi oldu. Peki MasterChef Duygu kimdir? İşte Acarsoy ile ilgili bilgiler...
MaterChef Duygu ile ilgili bilgiler araştırılıyor. MasterChef 2020’de ilk 16’ya giren ikinci isim Duygu Acarsoy oldu. Yaptığı yemek ile jüriden olumlu yorumlar alan Acarsoy birinci olarak günü tamamladı. Peki MasterChef Duygu kimdir, kaç yaşında? İşte 35 yaşında olan ve eğitmen şef olarak çalışan Duygu ile ilgili detaylar...
MASTERCHEF DUYGU ACARSOY KİMDİR?
35 yaşında olan Duygu Acarsoy, Ankara Üniversitesi mezunu. Özel bir üniversitede eğitmen şef olarak görev yapıyor. Yarışmaya Ankara’dan katılan Duygu, profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almış. Ayrıca dondurma ve sorbe üzerine eğitimleri de bulunuyor. Yumurtayla en iyi sunumu ve tekniği uygulayan Duygu 16’ya giren ikinci isim oldu.
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