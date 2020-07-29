MasterChef'te düelloyu kimler kazandı? 28 Temmuz MasterChef Türkiye 13. bölümde elenen isimler

MasterChef son bölümde elenen isimler final turuna yükselen yarışmacılarla belli oldu. 28 Temmuz MasterChef son bölümde vişneli pazı sarması, tarte tatin, ciğerli iç pilav ve taco yapmak için yarışmacı adayları mufağa girdi. Kendilerine verilen sürede en iyi tabağı çıkaran yarışmacılar finale yükseldi. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'ının kararıyla kazananlar belli oldu. İşte, MasterChef son bölüm düellosunda kazananlar.

MASTERCHEF'TE KİMLER KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'in ilk turunda, Mehmet Gökçeöz, Emel Günoğlu ve Sinan Başkurt vişneli pazı sarması yapmak için mücadele verdi. İlk turda Mehmet ve Sinan elenirken Emel üst tura yükseldi.

MasterChef'in bir sonraki turunda Didem, Mert ve Hazal tarte tatin yapmak için yarışmacılar karşı karşıya geldi. Turun sonunda Hazal ve Mert elenirken Didem üst tura yükseldi.

Üçüncü turda yarışmacılar Daria, Dilara ve Necip ciğerli iç pilav yapmak için mutfakta zamanla yarıştı. En iyi tabağı yaparak Daria ve Nesip elendi, Dilara ise final turuna yükseldi.

Karya, Kerim ve Rezzan ise taco yapmak için verilen süre içinde en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. MasterChef'te Kerim ve Karya elenirken Rezzan üst tura çıktı.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MasterChef Türkiye'nin 13. yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. İşte, MasterChef 29 Temmuz tarihli yeni bölüm fragmanı;