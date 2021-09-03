MasterChef Dilara kimdir, nereli, kaç yaÅŸÄ±nda? Dilara BaÅŸaran hakkÄ±nda bilgiler
MasterChef 2021 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Dilara BaÅŸaran, bu hafta eleme potasÄ±na giren isimlerden biri oldu. Mavi takÄ±mda Dilara, yaptÄ±ÄŸÄ± yemeÄŸin baÅŸarÄ±sÄ±z olmasÄ± sonucunda arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan eleme adayÄ± olarak belirlendi. Peki, MasterChef Dilara kimdir, nereli, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda?
Dilara BaÅŸaran, MasterChef 2021â€™in merak edilen isimlerinden. Bu hafta eleme potasÄ±nda yer alanÂMasterChef Dilara yarÄ±ÅŸmaya Ä°stanbulâ€™dan katÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸte aslen TekirdaÄŸlÄ± olan Dilara BaÅŸaran hakkÄ±nda bilgiler
MASTERCHEF DÄ°LARA KÄ°MDÄ°R?
1997 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya gelen Dilara BaÅŸaran, Turizm Anadolu Lisesi'nde okumuÅŸ, daha sonra da Turizm Otel Ä°ÅŸletmeciliÄŸi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun olmuÅŸtur. 15 yaÅŸÄ±nda stajyer olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan MasterChef Dilara 7-8 yÄ±ldÄ±r mesleÄŸe devam ettiÄŸini aktardÄ±. 8 yÄ±llÄ±k meslek hayatÄ±nÄ±n 2 yÄ±lÄ±nÄ± Kuveyt'te geÃ§irmiÅŸtir. Aslen TekirdaÄŸlÄ± olan Dilara BaÅŸaran yarÄ±ÅŸmaya Ä°stanbulâ€™dan katÄ±lÄ±yor.