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Televizyon
Haber Giriş: 10.09.2021 - 17:37 | Son Güncelleme:

MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? Dilara Başaran hakkında merak edilenler

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MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında? Dilara Başaran hakkında merak edilenler

MasterChef Dilara bu hafta merak edilen yarışmacılardan biri oldu. Kırmızı takımda yarışan Dilara Başaran ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, MasterChef Dilara kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte aslen Tekirdağlı olan yarışmacı hakkında merak edilenler…

Kırmızı takım yarışmacısı olan Dilara Başaran ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Aslen Tekirdağlı olan Dilara Başaran, 1997 doğumlu. Yaşadığı tartışmalar ile gündeme gelen MasterChef Dilara yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

MasterChef 2021 yarışmacısı olan Dilara, 1997 yılında doğumlu. Dilara Başaran, Turizm Anadolu Lisesi'nde okumuş, daha sonra da Turizm Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur. 15 yaşında stajyer olarak çalışmaya başlayan MasterChef Dilara 7-8 yıldır mesleğe devam ettiğini aktardı. 8 yıllık meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçirmiştir. Aslen Tekirdağlı olan Dilara Başaran yarışmaya İstanbul’dan katılıyor.

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