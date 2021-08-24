Masterchef Dilara Başaran kimdir, kaç yaşında?

Masterchef Türkiye 2021 yarışmacılarından Dilara, 1997 doğumlu. Yengeç burcu olan Dilara, 24 yaşında. Liseyi Turizm Anadolu Lisesi'nde okuyan Dilara, ardından Turizm Otel İşletmeciliği'nden mezun olmuştur.

Dilara Başaran'ın kariyeri erken yaşlarda başlamış. 15 yaşında sektöre stajyer olarak başlayan Dilara, İstanbul'un en iyi otellerinden birinde bu mesleğe başladığını ve 7-8 yıldır da bu şekilde devam ettiğini belirtiyor.

8 yıllık meslek hayatının 2 yılını Kuveyt'te geçiren Dilara Başaran, iyi seviyede İngilizce bilmektedir. Dilara ayrıca başlangıç seviyesinde de Arapça konuşabilmektedir. MasterChef Türkiye 2021 kadrosunda yer almaya hak kazanan Dilara, İstanbul'da hayatını sürdürmektedir.

Masterchef 2021 yarışmacıları arasında 3. sıradan giren Dilara Başaran, rakiplerine göre daha iyi tabak çıkararak ve övgüler de alarak ilk turu geçmişti.

Dilara, ilk turda Tavada Levrek ile şefleri etkilemiş ve üçlü düellolara çıkmayı hak kazanmıştı. Dilara üçlü düellolarda Bozbey ve Rümeysa ile karşı karşıya gelerek burada soğan dolmasını en iyi yapan isim olmayı başardı ve sonraki tura yükselmişti.

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