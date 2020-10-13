MasterChef Didem kimdir, kaç yaşında nereli?  Didem Devay'ın biyografisi ve hayatıyla ilgili bilgiler 

MasterChef Didem, MasterChe Türkiye'nin son bölümünde gündeme geldi. 16 kişilik kadroda yer alan isimlerden olan Didem Devay mutfakta gösterdiği hayretle dikkatleri üzerine topluyor. Şeflerin çok çalışması gerektiğini söylediği Didem, yarışmaya gelmesine kardeşinin vesile olduğunu söyledi. Didem Devay, ilk turda taze sebzeli levrek sarması hazırlamıştı.

MASTERCHEF DİDEM KİMDİR?

MasterChef’e yedeklerden dahil olan Didem Devay inşaat mühendisi. Yarışmacı 26 yaşında. Mutfak geçmişi olmayan Devay 2 yıl boyunca şantiye şefliği yapmış.

Didem Devay, yarışmada deneyim sahibi olarak mutfak şefliği yapmak istiyor.

İlk turda taze sebzeli levrek sarması hazırlayan Devay bir üst tura çıkmayı başarmıştı.

İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun olan Didem . İstanbul'da kurumsal bir elektrik şirketinde Satın Alma Uzmanı olarak çalışmış.