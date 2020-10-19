MasterChef Didem kimdir, kaç yaşında, nereli? Didem Devay ile ilgili bilgiler

MasterChef Didem dün akşam yarışmaya veda eden isim oldu. Eleme potasındaki yarışmacılar arasından sonuncu olan Devay hakkında bilgiler araştırılıyor. İşte yedeklerden dahil olan 26 yaşındaki MasterChef Didem ile ilgili detaylar

MASTERCHEF DİDEM KİMDİR?

MasterChef’e yedeklerden dahil olan Didem Devay inşaat mühendisi. Yarışmacı aslen Kosova kökenlidir ve 26 yaşındadır. Mutfak geçmişi olmayan Devay 2 yıl boyunca şantiye şefliği yapmış.

Didem Devay, yarışmada deneyim sahibi olarak mutfak şefliği yapmak istiyor.

İlk turda taze sebzeli levrek sarması hazırlayan Devay bir üst tura çıkmayı başarmıştı.