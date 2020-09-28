MasterChef Didem Devay kimdir, kaç yaşında? Didem Devay ile ilgili bilgiler
MasterChef Didem Devay yedeklerden yarışmaya dahil olan son isim oldu. Dün yapılan elemenin ardından Celal’in vedat etmesinin ardından Didem kadroya katıldı. Peki MasterChef Didem Devay kimdir, kaç yaşında? İşte 26 yaşındaki yarışmacı ile ilgili bilgiler
Didem Devay MasterChef’in merak edilen isimleri arasında bulunuyor. MasterChef 2020 kadrosuna dahil olan son isim Didem Devay oldu. Didem Devay inşaat mühendisi ve yıl boyunca şantiye şefliği yapmış.
MASTERCHEF DİDEM DEVAY KİMDİR?
MasterChef’e yedeklerden dahil olan Didem Devay inşaat mühendisi. Yarışmacı 26 yaşında. Mutfak geçmişi olmayan Devay 2 yıl boyunca şantiye şefliği yapmış.
Didem Devay, yarışmada deneyim sahibi olarak mutfak şefliği yapmak istiyor.
İlk turda taze sebzeli levrek sarması hazırlayan Devay bir üst tura çıkmayı başarmıştı.
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