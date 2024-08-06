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MasterChef Deniz kimdir? Masterchef Türkiye yeni sezon yarışmacısı Deniz Yılmaz kaç yaşında, nereli?

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MasterChef Deniz kimdir Masterchef Türkiye yeni sezon yarışmacısı Deniz Yılmaz kaç yaşında, nereli
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 18:04

MasterChef Deniz, programın dikkat çeken yarışmacıları arasında. MasterChef Türkiye yeni sezonda ve yeni yarışmacıları ile ekranlara geliyor. İlgiyle takip edilen MasterChef'te merak edilen isimlerden biri de Deniz Yılmaz oldu. Peki MasterChef Deniz kimdir, kaç yaşında nereli?

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MasterChef yeni sezonu ile ekranlara geliyor. İlgiyle takip edilen programda kaptanlık oyunu oynandı ve takımlar kuruldu. Kırmızı takımda yer alan yeni sezon yarışmacılarından Deniz ile ilgili bilgiler de merak konusu oldu. Peki MasterChef Deniz kimdir? Masterchef Türkiye yeni sezon yarışmacısı Deniz Yılmaz kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF DENİZ KİMDİR?

MasterChef Deniz, profesyonel olarak aşçılık yapıyor. Gastronomi alanında uzun yıllar farklı alanlarda çalışan yarışmacı, son olarak özel olarak aşçılık yapıyor.

Yarışmanın ilk eleme turunda deniz mahsullü tarifi hazırlayarak ikinci tura geçmeyi başardı. Diğer turlarda da rakiplerini geride de bırakarak MasterChef yeni sezon ana kadroda mücadele edecek yarışmacılar arasına girdi.

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