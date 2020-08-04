MasterChef Danilo Zanna kimdir, kaç yaşında, nereli? Danilo Zanna'nın eşi ve çocuğu hakkında bilgiler

MasterChef’in ünlü şefi Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde İtalya’da dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalya’da Gastronomi eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı. İtalyan yemekleri ile ilgili workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmanlık verdi.



Danilo Zanna, gezmek için geldiği İstanbul’da eşi Tuğçe Demirbilek ile tanıştı ve o dönemde İstanbul’da yaşama kararı aldı. 2012 yılında nikah masasına oturan çiftin bir erkek çocuğu var. Danilo Zanna, Derya’nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi pek çok projenin içerisinde yer aldı. Br Youtube hesabı da bulunan Danilo Zanna, ailesiyle çektiği keyifli videoları paylaşıyor.

MasterChef’te Hazer Amani’nin yerine gelen Danilo Zanna, 2 sezondur yarışmanın jüri üyeliğini üstleniyor.

Tuğçe Demirbilek Hakkında

Tuğçe Demirbilek 1981 yılında Giresun'da dünyaya geldi. İstanbul'da Danilo Zanna ile tanışan ve 2012 yılında evlenen Tuğçe Demirbilek, 2013 yılında oğulları Zeno Tibet'i dünyaya getirdi.