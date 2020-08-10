MasterChef Celal Sarıgül kimdir nereli kaç yaşında?

MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs’tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor. MasterChef 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal Sarıgül, ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.