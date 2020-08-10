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MasterChef Celal Sarıgül kimdir nereli kaç yaşında?
MasterChef Celal Sarıgül, yarışmadaki iddiası dolayısıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yarışmanın son 16 kişilik kadrosuna kalabilmek için mücadele verecek olan MasterChef Celal Sarıgül, şeflerin vereceği yemekleri en iyi şekilde yapabilmek için ter dökecek. Peki, MasterChef Celal Sarıgül kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
MasterChef Celal Sarıgül, 1994 yılında dünyaya geldi. Kıbrıs’tan yarışmaya katılıyor ancak aslen Antalyalı. Sporla da ilgili olan Celal Sarıgül, yaklaşık 6 yıldır Kıbrıs’ta ve Antalya’da aşçılık yapıyor. MasterChef 21 Temmuz tanıtımında ön plana çıkan Celal Sarıgül, ‘MasterChef benim hayalimdi, burada kalıcı olmayı düşünüyorum.’ Sözleriyle iddiasını ortaya koydu.
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